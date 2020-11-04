Шанхай, Китай, , 07:50 — REGNUM Запланированный на сентябрь 2021 года в Шанхае 46-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition из-за пандемии коронавируса был перенесён на следующий год. Об этом 4 ноября со ссылкой на министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая сообщает агентство Синьхуа.

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Отмечается, что такое решение китайские организаторы чемпионата приняли после консультаций с другими участниками и с учётом прогнозов эпидемиологической ситуации в мире, влияющей на проведение мероприятия. Соответственно, на 2024 год переносится и 47-й чемпионат в городе Лионе во Франции.

Напомним, что чемпионаты мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition проходят в разных странах каждые два года.

Как сообщало ИА REGNUM, к финалу IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который в 2021 году пройдёт в Башкирии, планируется построить здание площадью 20 тысяч квадратных метров.

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