Тюмень, , 07:40 — REGNUM В Тюмени группа ковид-диссидентов, называющая себя «Народный контроль», пыталась остановить работу поликлиники №2. Об этом сообщает «Вслух.ру».

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Инцидент произошёл днём 3 ноября. В поликлинику №2 Тюмени ворвались 15 человек без масок, требующих признать незаконность масочного режима в учреждениях города.

Ковид-диссидентов из здания поликлиники вывели охранники, но на это понадобилось время, заведующая поликлиники долго занималась конфликтом, тогда как каждый врач в сложной эпидобстановке на счету, отметила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.