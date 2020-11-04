Абакан, , 07:20 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии был выявлен 151 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, за весь период — 7404 случая. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба правительства республики.

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Показатель инфицирования на 100 тысяч населения достиг 1385,8. Суточный темп прироста — 2,1%. В регионе за сутки не было умерших пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число умерших с начала эпидемии достигло 69.

Под медицинским наблюдением в Хакасии в настоящее время находятся 3046 человек. У 132 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме, трое — подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели в регионе 5425 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии школьников Абакана, Саяногорска, Черногорска и Усть-Абаканского района рекомендовано переводить на дистанционное обучение.

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