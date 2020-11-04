Иркутск, , 06:48 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 480, в том числе 16 человек скончались за последние сутки. Об этом 4 ноября сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

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Общее число выявленных в регионе носителей SARS-CoV-2 составило 25 516 человек, причём 243 из них добавились за последние сутки.

Госпитализированы 4106 пациента (+14 за последние сутки). Выздоровели 20 128 пациентов (+238 за сутки).

Напомним, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, находясь на лечении в ковидном госпитале, провёл 2 ноября совещание в режиме видео-конференц-связи по вопросу обеспечения региона лекарствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 464, в том числе 14 человек скончались за последние сутки.

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