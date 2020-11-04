Тегеран, , 07:53 — REGNUM Иранские силы по борьбе с наркотиками изъяли более 1,2 тонны различных видов наркотиков в юго-восточных пограничных районах в ходе двух масштабных операций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 ноября.

Начальник полиции провинции Систан и Белуджистан второй бригадный генерал Ахмад Тахери рассказал журналистам Mehr News, что оба грузовика были захвачены во время вооруженных столкновений между полицией и торговцами людьми в Ираншахре и Марджаве.

«В ходе первой операции силовики конфисковали 300 килограммов опиума, а контрабандисты покинули свой автомобиль и скрылись», — заявил он.

Второй бригадный генерал отметил: «Во время второй операции было обнаружено 930 кг наркотиков, в том числе 682 кг опиума, 245 кг гашиша и 3,1 кг героина. В ходе столкновения двое правонарушителей были задержаны и переданы судебным органам».