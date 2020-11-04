Тегеран, , 08:07 — REGNUM 3 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 422 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 36 160. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Садат Лари отметила, что с учётом 422 новых жертв их общее число по стране возросло до 36 160. «За последние 24 часа было обнаружено около 8 932 новых случаев заражения COVID-19, около 3294 человек госпитализированы», — сообщила она.

По словам Лари, в общей сложности 637 712 иранцев подверглись заражению опасным вирусом, причем около 495 473 из них выздоровели и выписались из больниц. Пресс-секретарь подчеркнула, что 5 378 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Садат Лари сообщила, что на данный момент в Иране было проведено 5 036 633 обследования на наличие вируса.