Улан-Удэ, , 05:07 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 233 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 12 509. Об этом утром 4 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Улан-Удэ приходится 7014 случай заражения (64% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались пять пациентов с COVID-19 (всего умерли 205 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2134 больных. На амбулаторном лечении находятся 1852 человека, наблюдается 10 355 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 8318 (+158) человек.

В реанимации остаются 88 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 54 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 83,9% — из 2541 перепрофилированных коек заняты 2134.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Бурятии смогут купить первый разработанный в республике экспресс-тест на антитела к коронавирусу.

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