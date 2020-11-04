Сеул, 4 ноября 2020, 04:48 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 118 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
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Из них 98 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли из-за рубежа. Центр отмечает, что число выявленных за сутки больных вновь превысило 100 человек после трехдневного снижения.
Всего в Южной Корее подтверждено 26 925 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки в республике скончались два пациента с COVID-19. Таким образом, общее число умерших от осложнений, вызванных новым коронавирусом, в Республике Корея достигло 474 человек.