Москва, , 04:20 — REGNUM Употребление алкоголя после заражения коронавирусом может привести к тяжелой форме болезни, сообщил 4 ноября российский врач-нарколог Руслан Исаев в интервью радио Sputnik.

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По его словам, алкоголь подрывает иммунитет человека, и, значит, у пьющего человека риск заболеть COVID-19 увеличится. Кроме того, пациента с алкогольной зависимостью будет труднее вылечить, объяснил эксперт.

«Смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям», — сказал Исаев.

Он добавил, что препараты, которые используются при лечении коронавирусной инфекции, несовместимы с алкоголем.

Ранее в Ульяновской области врачи опровергли домыслы о том, что алкоголь помогает избежать заражения коронавирусом.

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