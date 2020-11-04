Буэнос-Айрес, , 04:18 — REGNUM Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне проведут срочную операцию по удалению тромба в мозгу, заявил его лечащий врач Леопольдо Луке в беседе с журналистами.

Сосуды Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы проведем операцию сегодня. Он все понимает, он согласен на хирургическое вмешательство», — заявил он.

Луке добавил, что Марадона в настоящее время находится в клинике Оливиос, где ему проведут операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября легенду футбола Диего Марадону госпитализировали с жалобами на обезвоживание организма и анемию. Совсем недавно футболист отметил свой 60-летний юбилей.

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