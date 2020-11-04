Париж, , 03:31 — REGNUM Во Франции за минувшие сутки скончались 854 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба французского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Отмечается, что такая смертность зафиксирована в республике впервые с 15 апреля. Также за 3 ноября во Франции выявили 36 330 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 1 502 763.

При этом в больницах Франции в настоящее время получают лечение более 26 тыс. пациентов. Таких показателей в республике не наблюдалось с середины апреля.