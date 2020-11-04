Красноярск, , 02:55 — REGNUM В Красноярском крае было выявлено самое большое с весны число случаев заражения коронавирусом за сутки — 303. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Всего с начала эпидемии в крае было зарегистрировано 27 342 носителя SARS-CoV-2. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 950,73. Суточный темп прироста — 1,1%.

В Красноярском крае вновь за сутки умерли восемь пациентов с диагнозом COVID-19. За весь период в регионе скончались 693 пациента с коронавирусом.

Выздоровели за сутки 277 человек. Общее число выздоровевших — 20 070 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, детский соматический корпус Красноярской больницы № 20 имени И. С. Берзона был перепрофилирован для лечения взрослых пациентов с COVID-19.

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