Рамалла , , 02:31 — REGNUM Президент Палестины Махмуд Аббас продлил еще на месяц режим чрезвычайной ситуации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает агентство WAFA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

"Президент Аббас утвердил указ о продлении с 3 ноября на 30 дней ЧС на всех палестинских территориях», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу октября в Палестине было зафиксировано более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них большая часть была выявлена на Западном берегу реки Иордан.