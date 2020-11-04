Анкара, , 01:38 — REGNUM Работа целого ряда заведений в Турции должна будет завершаться до 22:00 в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. Такое распоряжение подписал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает издание DuvaR.

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Это ограничение распространяется на кафе, рестораны, театры, кинотеатры, бассейны, парикмахерские и салоны красоты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство «Интерфакс» распространило информацию о том, что Россия и Турция обсуждают вопрос сокращения полетов между двумя странами из-за пандемии коронавируса.

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