Кампала, , 01:29 — REGNUM В Уганде количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 13 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

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Ведомство сообщает, что за 3 ноября на угандской территории провели 1603 теста на выявление SARS-CoV-2, из них 128 показали положительный результат. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Уганде достигло 13 099.

Также за минувшие сутки в Уганде скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 115 человек. Уже смогли выздороветь 7 612 пациентов.