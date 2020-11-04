Анкара, , 01:21 — REGNUM По меньшей мере 113 человек погибло в результате землетрясения на западе Турции, которое произошло 30 октября. Об этом 3 ноября сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Ранее стало известно о 111 жертвах сейсмособытия. Еще 1035 человек получили травмы и ранения, из них 137 пострадавших находятся в медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября стало известно, что в турецкой провинции Измир из-под завалов, которые образовались после обрушения домов при землетрясении, достали четырехлетнюю девочку, а 2 ноября на территории пострадавшего региона также была найдена живой девочка трех лет.

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