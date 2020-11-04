Бразилиа, , 01:07 — REGNUM Решение возобновить испытания вакцины против нового коронавируса, созданной компанией Janssen-Cilag, приняло Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa), сообщается на сайте ведомства.

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Janssen-Cilag является дочерней структурой корпорации Johnson & Johnson. Ранее клинические исследования этого препарата были прерваны в Бразилии для проведения оценки опасности возможных побочных эффектов. В испытаниях в стране успели поучаствовать 12 добровольцев. Всего в исследовательских работах должны будут задействовать 7560 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября стало известно, что министра здравоохранения Бразилии Эдуарду Пазуэллу выписали из медучреждения для лечения на дому от коронавирусной инфекции.

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