Белград, , 00:52 — REGNUM В Сербии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 50 тыс., сообщает пресс-служба сербского минздрава.

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В частности, за 3 ноября в стране провели 10 962 теста на выявление инфекции, 1878 из которых показали положительный результат. Всего с начала пандемии в Сербии выявили 51 083 зараженных коронавирусом.

Также за минувшие сутки в стране скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Сербии достигло 844 человек. В настоящее время в сербских больницах 1397 человек получают лечение, из них 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.