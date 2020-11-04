Будапешт, , 00:46 — REGNUM Комендантский час в связи с опасностью дальнейшего распространения коронавирусной инфекции ввело с 4 ноября правительство Венгрии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

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Указанный режим будет действовать с 00:00 ночи до 05:00 утра (с 02:00 по 07:00 мск). Кроме того, в стране будут закрыты бары и ряд других развлекательных заведений. По словам Орбана, он будет добиваться, чтобы парламент продлил действие ограничительных мер на 90 дней.

При этом отмечается, что учебные заведения, магазины и рестораны будут работать в обычном режиме, а культурные и спортивные мероприятия разрешено проводить при условии заполнения зрителями не более чем на треть от максимального возможного количества.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Виктор Орбан заявил, что власти Венгрии ведут переговоры с РФ и Китаем о возможных поставках в республику вакцины против коронавируса.

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