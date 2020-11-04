Рабат, , 00:34 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число инфицированных новым коронавирусом — 4 495 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Марокко составило 229 565. Также за минувшие сутки в королевстве скончались 74 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии на марокканской территории от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умерли 3900 человек.

Отмечается, что к 4 ноября в Марокко уже выздоровели 189 909 пациентов с COVID-19. При этом наиболее пострадавшим от пандемии регионом до сих пор является Касабланка — на него приходится почти половина вновь выявленных случаев заболевания.