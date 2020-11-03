Любляна, , 22:44 — REGNUM Премьер-министр Словении Янес Янша заявил 3 ноября в обращении к гражданам, что страну ждёт, по крайней мере, ещё месяц борьбы с коронавирусом и строгих ограничительных мер, чтобы страна смогла вернуться к нормальному образу жизни. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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«Зима будет долгой, нас ждет, по крайней мере, ещё месяц упорной борьбы с коронавирусом, а затем месяцы соблюдения осторожности, но если мы добьемся успеха, мы сможем торжественно провести Рождество и Новый год», — указал Янша в видео-сообщении, опубликованном на сайте правительства Словении.

«Это будет сложно, но мы сможем это сделать», — подчеркнул Янша.

Он также выразил соболезнования тем, кто во время эпидемии потерял своих близких, а также предупредил о появлении сообщений, отрицающих само существование коронавируса, фальшивых новостей и недооценки работы правительства, введённых им ограничительных мер во время эпидемии. В связи с этим он призвал к солидарности и уважению ограничительных мер правительства Словении.

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