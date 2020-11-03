Екатеринбург, , 22:40 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Кушнарёв заболел COVID-19. Об этом парламентарий сообщил местным СМИ.

Больница Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

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"Для меня сейчас самое важное — это здоровье поправить», — сообщил депутат агентству новостей «Между строк».

Кушнарёв является зампредом бюджетного комитета в представительном органе власти. Между тем ранее Заксобрание официально уходило на карантин, предположительно, из-за вспышки COVID-19. Собрание возобновит работу 5 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за карантина в Заксобрании перенесли заседание, намеченное на 27 октября. Оно пройдёт 17 ноября.

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