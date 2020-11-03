Скопье, , 22:28 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 3 ноября сообщил о том, что правительство страны одобрило постановление о введении новых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, работа отелей и ресторанов запрещена после 21:00 в любом формате, кроме как на вынос. Исключение сделано для кафе на заправочных станциях и заведений при аэропортах.

Также запрещены сборы группами свыше четырех человек. Граждан призывают воздержаться от перемещений после 21:00 кроме случаев крайней необходимости.

В Северной Македонии в настоящее время наблюдается стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации. Число ежедневно выявляемых случаев выражения поднялось почти что до тысячи, в то время как суточная смертность достигла планки в 10 человек.

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