Неаполь, Италия, , 22:13 — REGNUM Рабочие неаполитанского завода Whirlpool во вторник, 3 ноября, провели серию акций протеста.

В частности, они блокировали работу центрального вокзала города. Рабочие выразили свое недовольство как компанией, которая приняла решение закрыть завод, так и властями страны, которые, по мнению профсоюзов, сделали слишком мало для защиты рабочих.

Предприятие прекратило работу 1 ноября. Ранее руководители Whirlpool заявляли, что завод не сможет продолжить работу из-за проблем со спросом продукции, который к тому же дополнительно снизился в период «коронакризиса». Профсоюзы требовали от компании соблюдать взятые на себя обязательства (главное из которых и состоит в продолжении деятельности предприятия и сохранении рабочих мест), а правительство обвиняли в бездействии.