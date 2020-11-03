Приштина, , 22:01 — REGNUM Посольство Соединенных Штатов Америки 2 ноября опубликовало на странице миссии в социальной сети Facebook заявление в связи с ростом числа заражений коронавирусом в крае.

Заявление посольства США в Косово Мы глубоко обеспокоены ростом случаев COVID-19 в Косово и в регионе. Требуется решительное заявление с целью уменьшить дальнейшее распространение. Меры по предотвращению распространения вируса эффективны только тогда, когда им следуют и они выполняются. Правительство, работодатели и индивиды разделяют ответственность в этой борьбе. Как работодатель свыше 500 человек, посольство серьезно воспринимает эту ответственность. Перейдя по возможности на работу по телефону и устранив все встречи, кроме самых важных, мы защищаем наших работников и их семьи. Мы призываем других работодателей сделать то же самое.

В субботу, 31 октября, в Косово был зафиксирован новый рекорд по числу выявленных за день заражений коронавирусом — свыше 500 человек.

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