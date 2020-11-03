Париж, , 21:38 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 38 289 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 854 пациента. Об этом во вторник, 3 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 36 330 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,502 млн.

Ранее, 2 ноября, во Франции было выявлено 52 518 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, ранее 3 ноября школьники Парижа, Нанта и Безансона заблокировали входы в свои учебные заведения, чтобы выразить недовольство недостаточными, по их мнению, мерами правительства Франции по борьбе с распространением коронавируса.

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