Тирана, , 21:37 — REGNUM Во вторник, 3 ноября, в результате обследования 1684 образцов в Албании был выявлен ещё 381 случай заражения коронавирусом. Это новый антирекорд для этой маленькой страны. 106 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 21 904 случая заражения коронавирусом. 11 473 человека уже излечились от COVID-19.

532 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли пятеро пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 9 899 человек, из более половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 336 пациентов, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

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С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых.