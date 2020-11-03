Калуга, , 16:27 — REGNUM В Калуге в торжественной обстановке вручены паспорта 16 юным горожанам. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр Серяков, начальник управления ЗАГС Майя Паненкова и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова поздравили виновников торжества.

Молодых калужан получили паспорта граждан России Пресс-служба Городской думы Калуги

«Сегодня в вашей жизни важное событие, вы получили главный документ гражданина Российской Федерации — паспорт, — обратился к юным калужанам Юрий Моисеев. — Для вас начинается новая, взрослая жизнь. Уверен, что вы будете достойными гражданами России, ведь теперь вам необходимо ответственно относиться к своим поступкам и решениям, успешно завершить своё образование и получить профессию, выбрать свой жизненный путь. Надеюсь, что вы станете достойно трудиться на благо России и всегда будете патриотами родного города».

Глава городского самоуправления поздравил ребят и пожелал им здоровья и успехов.

Молодых калужан получили паспорта граждан России Пресс-служба Городской думы Калуги

Для молодых калужан была организована викторина по вопросам истории российского паспорта и основам государственного строя.