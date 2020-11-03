Падуя, Италия, , 21:26 — REGNUM Суд Италии разрешил выпускнице одной из школ Падуи пересдать «экзамен зрелости», передает Agenzia Italia во вторник, 3 ноября.

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В июне 2020 года школьница получила неудовлетворительную оценку, однако обратилась в суд, заявив, что на результат экзамена повлиял стресс от коронавируса и карантина.

Судьи согласились с таким аргументом. Принимать повторный выпускной «экзамен зрелости» будет комиссия, составленная из преподавателей других школ.