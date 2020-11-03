Кальяри, Италия, , 21:21 — REGNUM Двое молодых граждан Италии были оштрафованы на 400 евро каждый за пребывание в магазине без маски, передают местные СМИ во вторник, 3 ноября.

Посетители надевают маски перед входом в магазин Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом за ту же «сделку» продавец тоже получил штраф — в 530 евро: он продал двум оштрафованным молодым людям алкоголь в неположенное время.

По данным на 3 ноября, в Италии умерли 39 412 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 353 (днем ранее — на 233). Выздоровели 302 275 человек, за сутки этот показатель увеличился на 6258 (днем ранее — на 3637). Число подтвержденных носителей выросло на 28 244 (днем ранее — на 22 253). Было проведено чуть более 182 тысяч тестов, положительный результат — у 15,49% (накануне — 16,39%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 759 829. В настоящее время заражены 418 142 человек (на 21 630 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 35 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами. Правительство отвергает вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако властям регионов предоставлено право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении уже приняты.