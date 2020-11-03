Миасс, Челябинская область, , 20:31 — REGNUM В Златоусте Челябинской области осуждён бывший директор муниципального «Центра юных техников». Об этом сообщает региональное управление СКР.

Ему вменяли мошенничество. Следователи считают, что гражданин выплачивал своим сотрудникам премии, но часть из них присваивал. Представители СКР полагают, что речь идёт о более чем 300 тыс. рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

В ходе расследования обвиняемый признал за собой вину и возместил ущерб. Но избежать наказания не удалось. Суд оштрафовал его на 100 тыс. рублей.