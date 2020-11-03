Подгорица, 3 ноября 2020, 20:30 — REGNUM В Черногории за сутки зарегистрировано 767 новых случаев заражения коронаврусом.
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491 случай выявили в лабораториях института общественного здравоохранения и 276 новых положительных результатов получили частные лаборатории.
За сутки умерли два пациента, всего число смертей от COVID-19 c начала года составило 322.
Число активных случаев в стране составляет 5020. Больше всего зараженных по прежнему в Подгорице, власти предупреждают о возможном ужесточении мер.