Подгорица, , 20:30 — REGNUM В Черногории за сутки зарегистрировано 767 новых случаев заражения коронаврусом.

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491 случай выявили в лабораториях института общественного здравоохранения и 276 новых положительных результатов получили частные лаборатории.

За сутки умерли два пациента, всего число смертей от COVID-19 c начала года составило 322.

Число активных случаев в стране составляет 5020. Больше всего зараженных по прежнему в Подгорице, власти предупреждают о возможном ужесточении мер.