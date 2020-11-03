Архангельск, , 20:24 — REGNUM С начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у 70 пациентов Архангельского областного онкодиспансера. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Инфекция в подавляющем большинстве была выявлена в первую неделю пребывания пациентов в диспансере. За это время COVID-19 переболели 34 сотрудника медучреждения.

По словам главврача диспансера Александры Панкратьевой, с начала пандемии был временно ограничен лишь прием пациентов с доброкачественными и хроническими заболеваниями. Оказание плановой помощи таким больным не прекращалось.

«Специализированное лечение, отказ от которого может привести к ухудшению состояния пациента, проводится в полном объеме с соблюдением всех мер эпидбезопасности, — отметила она. — При выявлении у пациента онкодиспансера COVID-19 всё отделение переводится в режим изоляции, оказание помощи больным продолжается».

Она также отметила, что у пациентов с онкозаболеваниями при COVID-19 риски обострения всех заболеваний выше. Поэтому сначала пациента лечат от коронавируса, а уже потом проводят лечение по основному заболеванию.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельской области было выявлено 389 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.