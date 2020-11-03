Сыктывкар, , 20:04 — REGNUM В Коми стартовала международная акция «Большой этнографический диктант». Первыми ее участниками стали студенты и чиновники. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Площадкой для проведения акции стал Национальный музей Республики Коми. Задания диктанта оформлены в виде теста и состоят из 30 вопросов, 20 из которых являются общефедеральными и едиными для всех участников. 10 вопросов основаны на этнографических особенностях республики.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Республики Коми и Дом дружбы народов Республики Коми.