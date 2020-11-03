Екатеринбург, , 20:08 — REGNUM В Свердловской области не наблюдается недостатка в лекарствах, заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Чиновник уточнил, что в регионе имеется достаточное лекарственных препаратов. Дефицит в некоторых аптеках может возникать из-за долгого процесса маркировки и чрезмерной активности некоторых жителей, которые закупаются впрок.

«Лекарств достаточно, сейчас их выпускают в увеличенных объемах, много. Вопрос в технике и организации», — сказал вице-губернатор.

Власти намерены обсудить с производителями вопрос большей отгрузки товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область получит до конца 2020 года 3700 доз вакцины от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области поставят 3700 добровольцам вакцину от COVID-19