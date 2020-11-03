Бишкек, , 19:18 — REGNUM Военнослужащие объединённой российской военной базы «Кант», дислоцированной на территории Киргизии, передали гуманитарную помощь киргизстанскому психоневрологическому стационару, пишет телеграмм-канал «Азия в центре».

В состав гуманитарного груза вошли продуктовые наборы, состоящие из различных круп, яиц, масла и других продовольственных товаров.

Также российские военные включили в гуманитарную помощь предметы первой необходимости и комплекты моющих и дезинфицирующих средств, особенно актуальных в условиях пандемии коронавируса.

Отмечается, что российские военные летчики регулярно оказывают помощь соцучреждениям и школам Киргизии, а также киргизстанским медикам, ветеранам и другим нуждающимся людям.