Нижний Новгород, , 19:09 — REGNUM В Нижегородской области продолжается вакцинация населения против гриппа, прививки уже получили более 1,2 млн человек или 40,9% жителей региона, в том числе около 323 тысяч детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Отмечается, что в целом по Нижегородской области заболеваемость острыми респираторными инфекциями превышает уровень пороговых значений на 21%.

При этом благодаря двухнедельным школьным каникулам заболеваемость ОРВИ, в том числе COVID-19, среди нижегородских школьников снизилась сразу на 70%, а среди учителей — на 20%.

В ведомстве подчеркивают, что в период осенне-зимнего эпидемиологического сезона 2020 — 2021 годов в Нижегородской области планируется привить против гриппа не менее 60% населения региона.