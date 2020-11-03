Улан-Батор, , 19:08 — REGNUM В Монголии за прошедшие три дня выявили девять новых случаев заражения коронавирусом, об этом на брифинге минздрава сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

«За последние три дня были сделаны анализы 2363 людям, девять из них дали положительные результаты. Среди них пять дальнобойщиков, прибывших через погранпереход Кяхта — Алтанбулаг, одним из них является 26 летний гражданин Российской Федерации», — сообщил Дулмаагийн Нямхуу.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Монголии достигло 349, 313 человек выздоровели.

По данным пресс-службы минздрава, в связи с резким ростом числа заболеваний COVID-19 в России, власти планируют ужесточить меры и не пускать дальнобойщиков, прибывших через погранпереход Кяхта — Алтанбулаг, в города Дархан и Улан-Батор. Новые правила начинают действовать с 1 декабря.

Также в сомоне Алтанбулаг аймака Сэлэнгэ, что непосредственно граничит с Кяхтой, по решению чрезвычайной комиссии аймака Сэлэнгэ на неопределенный срок закрыта свободная торговая зона «Алтанбулаг». По данным чрезвычайной комиссии аймака Сэлэнгэ, решение о закрытии свободной зоны связано с выявлением коронавирусной инфекции в Кяхтинском районе.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с высоким риском распространения коронавирусной инфекции правительство Монголии 30 октября решило полностью закрыть погранпереходы Боршо и Цагааннур на три недели. Такое решение правительство приняло после того, как у двух граждан РФ, дальнобойщиков, прибывших через погранпереходы Цагааннур аймака Баян-Ульгий и Боршо аймака Увс, был выявлен коронавирус.