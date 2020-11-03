Челябинск, , 19:05 — REGNUM В Челябинской области осуждён экс-руководитель бюджетного учреждения «Уфалейское лесничество». Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следствие вменяло ему получение взятки в особо крупном размере, превышение должностных полномочий, а также мошенничество в особо крупном размере. Он был задержан в июне 2017 года при получении от представителя одной из частных организаций взятки в размере 200 тыс. рублей, а взамен от него ожидали совершения определённых действий.

В ходе расследования следователи установили его причастность к аналогичным преступлениям. Они считают, что общая сумма полученных им денег превысила 3 млн рублей. Также они полагают, что этот гражданин вынудил одного из бизнесменов перевести на счёт лесничества 200 тыс. рублей и использовал эти деньги для выплаты премий и оплаты по хозяйственным договорам. В итоге суд оштрафовал бывшего руководителя на 240,25 млн рублей.