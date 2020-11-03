Карпинск, Свердловская область, , 21:25 — REGNUM В Карпинске (Свердловская область) убрали с официального сайта горадминистрации официальную статистику по количеству больных COVID-19. Об этом сообщают местные СМИ.

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Как передаёт портал «Вечерний Карпинск», статистика строилась на данных Карпинской центральной городской больницы.

В издании отмечают, что отчёты медучреждения расходились с официальной статистикой свердловского оперштаба — ЦГБ докладывала о большем количестве заболевших, нежели сообщали в штабе. В частности, в последнем сообщении от 19 октября 2020 года сообщалось о 300 диагнозах «COVID-19».

"В то же время областной оперштаб сообщал, что в Карпинске нет и сотни заболевших», — сообщает новостной портал.

За разъяснением редакция портала обратилась в администрацию города. Ответ обещают опубликовать. Как сообщало ИА REGNUM, согласно статистике свердловского штаба, с начала пандемии в регионе подтверждено 37 049 случаев заражения коронавирусом.