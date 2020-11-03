Курск, , 18:58 — REGNUM Школьники Курской области продолжат обучение в очном формате после выхода с осенних каникул, об этом сообщили 3 ноября в региональном оперативном штабе.

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Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, в регионе низкий процент заболевших COVID-19 среди учащихся школ, вузов, колледжей, а также воспитанников детсадов, а потому продление каникул или введение дистанционного обучения нецелесообразно. При этом после каникул решения о дистанционном обучении будут приниматься точечно, исходя из эпидемической ситуации в классе или образовательном учреждении.

В настоящее время, уточнили в оперштабе, в вузах и средних профессиональных образовательных организациях Курской области на карантине находятся 97 групп, это около 3% от общего числа учащихся. В детских садах на карантине находится 11 групп, или 0,5% от общего числа воспитанников. Добавим, что каникулы для школьников Курской области в этом году продлили с 26 октября по 8 ноября.