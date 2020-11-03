Москва, , 18:38 — REGNUM Работа в кол-центрах, доставка рецептов, автоволонтерство и перепрофилирование медучреждений в ковид-госпитали. Участники команды «Молодёжка ОНФ» продолжают помогать врачам в условиях второй волны пандемии коронавируса. Работа организована в разных направлениях, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

В Амурской и Оренбургской областях, а также других регионах возобновлена акция «Довези врача», которую «Молодёжка ОНФ» запустила еще весной. Участники команды в Благовещенске по просьбе главного врача детской горбольницы возят медсестер для забора анализов на дому.

«С появлением автоволонтеров врачи успевают обслужить большее количество пациентов. На сегодня мы уже совершили более 150 выездов. Поэтому я призываю всех, кто готов и может помочь, — присоединиться к акции «Довези врача» и несколько часов в день посвятить такому важному делу», — рассказал участник «Молодёжки ОНФ» в Амурской области Артем Дружкин.

В Оренбурге «Молодёжка ОНФ» отвозит на вызовы врачей областной больницы № 2 и городской клинической больницы № 3, в ближайшее время ребята совместно с автопарком службы такси планируют начать работу с коллективами городских клинических больниц №5 и №6.

«Для нас сегодня это самый востребованный вид помощи, спасибо! Хочется, чтобы к акции «Довези врача» присоединялись новые участники, — отметила участковый терапевт Оренбургской областной клинической больницы №2 Светлана Шумакова.

В Ростове-на-Дону уже не первую неделю участники региональной «Молодёжки ОНФ» работают в кол-центрах больниц и поликлиник города, а также доставляют рецепты маломобильным пациентам. Сегодня ребята помогают городским поликлиникам №16, №42, №5, №12, Городской больнице №6, поликлиническому отделению Городской больницы №8, педиатрическому отделению Городской поликлиники №5, детским городским поликлиникам №17 и №4, Детской городской больнице №2 и областному онкодиспансеру.

«В Южно-окружном медицинском центе ФМБА России мы начали работу вчера. Помогли перепрофилировать центр в ковид-госпиталь на 120 коек. Перенесли мебель и оборудование на шести этажах. Три из них будет задействовано под коечный фонд, — отметила участница «Молодёжки ОНФ» в Ростовской области Мария Медведкова.

В Мурманской области ребята из группы быстрого реагирования контролируют термометрию, принимают звонки пациентов, помогают доставлять рецепты и лекарственные препараты на дом. Помощь организована в Мурманском многопрофильном центре имени Н. И. Пирогова ФМБА России, в ЦРБ города Североморска, а также в Мурманской городской поликлинике №1.

В Омске из-за роста числа больных с тяжелой формой пневмонии коечный фонд для приема зараженных COVID-19 до 9 ноября будет увеличен с 1500 до 3580 мест. Ряд объектов перепрофилируется в районных центрах, чтобы повысить доступность и приблизить медицинскую помощь к пациентам из сельской местности. Губернатором Омской области Александром Бурковым дано поручение — создать четыре ковид-центра. Они будут организованы в Исилькуле, Большеречье, Калачинске и Таре. Участники «Молодёжки ОНФ» включились в работу с сентября 2020 года и сейчас продолжают вместе с медиками формировать новые отделения для приема пациентов с коронавирусом. Ребята помогают освободить этажи и перенести оборудование для процедурных кабинетов, а также все необходимое для инфекционного отделения.

Всего в работе групп быстрого реагирования «Молодёжки ОНФ» сегодня задействованы 472 человека. Автоволонтеры акции «Довези врача» работают в десяти клиниках страны, в 22 медучреждениях организована работа в кол-центрах, восемь больниц получают помощь в перепрофилировании инфекционных отделений, доставка лекарств осуществляется в 12 клиниках.

ГБР работают сегодня в Амурской, Иркутской, Пензенской, Оренбургской, Ростовской областях, в республиках Дагестан, Хакасия, Калмыкия, Татарстан, а также в Омской, Воронежской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

«Сейчас очень важно объединиться и помочь там, где это необходимо. Перепрофилирование клиник, работа в кол-центрах, содействие в доставке продуктов и лекарств. Молодёжь всегда острее и быстрее реагирует на вызовы. А пандемия — это вызов всем нам, всему обществу. Справимся только вместе», — сказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.