Москва, 3 ноября 2020, 18:38 — REGNUM Работа в кол-центрах, доставка рецептов, автоволонтерство и перепрофилирование медучреждений в ковид-госпитали. Участники команды «Молодёжка ОНФ» продолжают помогать врачам в условиях второй волны пандемии коронавируса. Работа организована в разных направлениях, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.
В Амурской и Оренбургской областях, а также других регионах возобновлена акция «Довези врача», которую «Молодёжка ОНФ» запустила еще весной. Участники команды в Благовещенске по просьбе главного врача детской горбольницы возят медсестер для забора анализов на дому.
В Оренбурге «Молодёжка ОНФ» отвозит на вызовы врачей областной больницы № 2 и городской клинической больницы № 3, в ближайшее время ребята совместно с автопарком службы такси планируют начать работу с коллективами городских клинических больниц №5 и №6.
В Ростове-на-Дону уже не первую неделю участники региональной «Молодёжки ОНФ» работают в кол-центрах больниц и поликлиник города, а также доставляют рецепты маломобильным пациентам. Сегодня ребята помогают городским поликлиникам №16, №42, №5, №12, Городской больнице №6, поликлиническому отделению Городской больницы №8, педиатрическому отделению Городской поликлиники №5, детским городским поликлиникам №17 и №4, Детской городской больнице №2 и областному онкодиспансеру.
В Мурманской области ребята из группы быстрого реагирования контролируют термометрию, принимают звонки пациентов, помогают доставлять рецепты и лекарственные препараты на дом. Помощь организована в Мурманском многопрофильном центре имени Н. И. Пирогова ФМБА России, в ЦРБ города Североморска, а также в Мурманской городской поликлинике №1.
В Омске из-за роста числа больных с тяжелой формой пневмонии коечный фонд для приема зараженных COVID-19 до 9 ноября будет увеличен с 1500 до 3580 мест. Ряд объектов перепрофилируется в районных центрах, чтобы повысить доступность и приблизить медицинскую помощь к пациентам из сельской местности. Губернатором Омской области Александром Бурковым дано поручение — создать четыре ковид-центра. Они будут организованы в Исилькуле, Большеречье, Калачинске и Таре. Участники «Молодёжки ОНФ» включились в работу с сентября 2020 года и сейчас продолжают вместе с медиками формировать новые отделения для приема пациентов с коронавирусом. Ребята помогают освободить этажи и перенести оборудование для процедурных кабинетов, а также все необходимое для инфекционного отделения.
Всего в работе групп быстрого реагирования «Молодёжки ОНФ» сегодня задействованы 472 человека. Автоволонтеры акции «Довези врача» работают в десяти клиниках страны, в 22 медучреждениях организована работа в кол-центрах, восемь больниц получают помощь в перепрофилировании инфекционных отделений, доставка лекарств осуществляется в 12 клиниках.
ГБР работают сегодня в Амурской, Иркутской, Пензенской, Оренбургской, Ростовской областях, в республиках Дагестан, Хакасия, Калмыкия, Татарстан, а также в Омской, Воронежской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.