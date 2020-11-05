Москва, , 08:40 — REGNUM Масочный режим, вновь введенный в России с конца октября, означает, что российское здравоохранение приблизилось к пределу своих возможностей. Надежда теперь на то, что маски помогут предотвратить «коронавирусный потоп». Насколько серьезно бедственное положение в российском здравоохранении, рассказывает редактор ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В регионах России тяжелое положение не только с лекарствами или медицинским персоналом. Где-то, как в Барнауле или в Улан-Удэ под госпитали приходится переоборудовать не предназначавшиеся для этого здания, торговые центры или гостиницы. Эти и другие примеры подтверждают высказывание Министра здравоохранения России Михаила Мурашко о том, что резервы возможностей медицинской помощи близки к исчерпанию и остается надеяться только на сознательность граждан, которые будут носить маски и не будут заражаться.

Возможно, государству следовало бы еще четче доносить свою позицию до граждан ведь долговременно работать в условиях непрекращающейся эпидемии не сможет ни одна система здравоохранения. Читайте статью Сергея Гуркина «Не хватает врачей, лекарств и больниц. В России надеются на масочный режим».