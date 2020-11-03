Красногорск, , 18:22 — REGNUM Система «Безопасный регион» в Подмосковье является второй по величине в России и продолжает развиваться. Об этом 3 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

На данный момент в регионе установлена 51 тысяча камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, а также в жилом секторе, торговых, офисных объектах, развлекательных центрах, учебных заведениях, на автовокзалах, дорогах. Помимо этого, камеры устанавливаются в многоквартирных домах — ими уже оборудованы более 10 тысяч подъездов.

Также в Подмосковье начато внедрение в промышленную эксплуатацию системы видеоаналитики. До конца 2020 года 5,5 тысячи видеокамер смогут распознавать лица и более 2 тысяч — государственные регистрационные знаки автомобилей. Все камеры подключены к Единому порталу видеонаблюдения Московской области.