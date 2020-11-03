Бишкек, , 18:11 — REGNUM Информация о возобновлении регулярных рейсов в Новосибирск из киргизской столицы и города Оша, распространяемая в СМИ, является неподтвержденной. Об этом сообщает агентство гражданской авиации Киргизии.

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В ведомстве отмечают, что министерство транспорта Киргизии пока не получало официального решения российского Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о возобновлении регулярного авиасообщения аэропортов республики с Новосибирском.

«Регулярный рейс по маршруту Бишкек — Москва в свою очередь выполняется по пятницам авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Авиа Траффик», — резюмирует госагентство.