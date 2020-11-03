Москва, , 18:19 — REGNUM Санитарные нормы не требуют соблюдения правила социального дистанцирования для воспитанников одной группы дошкольного образовательного учреждения. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора в ответ на запрос депутата Московской городской думы Евгения Ступина (КПРФ).

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Ответ надзорного ведомства парламентарий разместил в своём телеграм-канале. Там же он опубликовал снимок спальных мест для воспитанников одного из московских детсадов, который и стал поводом для написания обращения. На фотографии видно, что места для сна детей сделаны в два яруса и представляют из себя подобие нар, а не отдельные кроватки.

Однако это не является нарушением, следует из ответа Роспотребнадзора.

«Нам постоянно говорят о социальной дистанции, но вот Роспотребнадзор считает, что детям вполне можно и на общих нарах спать даже во время ковида. На детей, оказывается, не распространяются нормы о социальной дистанции. Вповалку на одной кровати — самое то!» — прокомментировал Ступин ответ Роспотребнадзора.

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