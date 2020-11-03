Париж, , 18:07 — REGNUM Власти Франции обсуждают введение комендантского часа в Париже из-за резкого всплеска заболеваемости COVID-19 все последние недели, 3 ноября сообщает агентство Reuters.

«Нам необходимо предпринять все шаги, необходимые для борьбы с эпидемией» , — заявил журналистам официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Атталь отметил, что «тем, кто уважает правила, невыносимо видеть, как другие французы их игнорируют». Окончательное решение о комендантском часе в Париже будет принято по итогами заседания президента Эммануэля Макрона с министрами.

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