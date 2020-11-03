Мурманск, 3 ноября 2020, 18:06 — REGNUM Памятник героям-подводникам, разрушенный в поселке Лиинахамари, восстановит частная компания. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Работы по восстановлению монумента взял на себя фонд «FGN Capital Limited», в ведении которого находится ООО «Прибрежный», арендовавший участок береговой территории, на которой был установлен памятник.
Как сообщало ИА REGNUM, каменный монумент в виде рубки подводной лодки был установлен на холме мыса Лодейный в память о прорыве подводников в гавань Лиинахамари, где в годы Великой Отечественной войны находился опорный пункт немецких войск. О том, что памятник разрушен, сообщили в соцсетях жители мурманского поселка в середине сентября. Позже губернатор объявил, что памятник был разрушен злоумышленниками.