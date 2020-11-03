Мурманск, , 18:06 — REGNUM Памятник героям-подводникам, разрушенный в поселке Лиинахамари, восстановит частная компания. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Работы по восстановлению монумента взял на себя фонд «FGN Capital Limited», в ведении которого находится ООО «Прибрежный», арендовавший участок береговой территории, на которой был установлен памятник.

«Памятник, посвящённый героизму наших моряков, не жалевших своих жизней при защите Севера, должен быть не только восстановлен, но и стать доступным для всех, кто захочет почтить память подводников», — отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, каменный монумент в виде рубки подводной лодки был установлен на холме мыса Лодейный в память о прорыве подводников в гавань Лиинахамари, где в годы Великой Отечественной войны находился опорный пункт немецких войск. О том, что памятник разрушен, сообщили в соцсетях жители мурманского поселка в середине сентября. Позже губернатор объявил, что памятник был разрушен злоумышленниками.