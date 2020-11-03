Буэнос-Айрес, , 17:58 — REGNUM Вакцинация российской вакциной от коронавируса «Спутник V» будет в Аргентине бесплатной, передаёт 3 ноября Destape.

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Советник аргентинского президента Сесилия Никколини заявила:

«Спутник V» стоит $19,9, мы согласовываем последние детали в зависимости от количества, которое мы сможем приобрести, но она будет бесплатной для всех».

Планируется направить российскую вакцину во все стационары Аргентины. Сначала провакцинируют людей «из групп риска», а также правоохранителей и медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ распространили информацию, что власти Аргентины планируют закупить 15 миллионов доз «Спутника V».

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