Буэнос-Айрес, 3 ноября 2020, 17:58 — REGNUM Вакцинация российской вакциной от коронавируса «Спутник V» будет в Аргентине бесплатной, передаёт 3 ноября Destape.
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Советник аргентинского президента Сесилия Никколини заявила:
Планируется направить российскую вакцину во все стационары Аргентины. Сначала провакцинируют людей «из групп риска», а также правоохранителей и медработников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ распространили информацию, что власти Аргентины планируют закупить 15 миллионов доз «Спутника V».
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