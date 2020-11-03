Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Петербургские дольщики из ЖК «На Заречной» и «Три апельсина» вывесили баннер с воззванием к главе государства Владимиру Путину в день его рабочей поездки в Северную столицу.

На одном из недостроенных домов ЖК «На Заречной» появился баннер с лаконичным лозунгом «Путин, помоги!», сообщает портал «НСП».

Добавим, в последнюю неделю дольщики выходили к Смольному с пикетами, а с 31 октября объявили голодовку в трейлере, припаркованном у ЖК «На Заречной». Участники признают, что «устали, замучились, но бодрости духа не теряют».

Комитет по строительству Санкт-Петербурга обещал, что достройка упомянутых жилых комплексов возобновится в середине ноября, но дольщики не верят этим заявлениям.

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